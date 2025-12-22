Lecture d’ouvrages de Claude Ponti, Luynes

Lecture d’ouvrages de Claude Ponti

Assistez en famille à une lecture d’une sélection d’ouvrages de Claude Ponti, en lien avec le spectacle Bonjour, théâtre jeune public de la compagnie La Lune Blanche, qui sera joué à la médiathèque à 17h30.

3 Rue Léon Gambetta Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 55 56 60

English :

Join the whole family for a reading of a selection of Claude Ponti’s works, in conjunction with Bonjour, a theater show for young audiences by the La Lune Blanche company, to be performed at the mediatheque at 5:30pm.

