Lecture d’ouvrages de jeunesse ENSA Paris-Est Champs-sur-Marne

Lecture d’ouvrages de jeunesse Samedi 18 octobre, 13h00 ENSA Paris-Est Seine-et-Marne

Entrée libre

Début : 2025-10-18T13:00:00 – 2025-10-18T17:00:00

Contes

Au sein de sa programmation d’activités de la journée, l’Ensa Paris-Est offre au public une pause dans l’imaginaire de l’enfance avec un temps de lecture d’ouvrages de jeunesse, plus ou moins liés à l’architecture, à destination des plus petits, à la bibliothèque de l’école, en compagnie de Zohra Bedreddine, coordinatrice du réseau Bibliothèques Ouvertes+ de la Cité Descartes.

ENSA Paris-Est 12 Avenue Blaise Pascal, 77420 Champs-sur-Marne, France Champs-sur-Marne 77420 Cité Descartes Seine-et-Marne Île-de-France +33160958400 https://paris-est.archi.fr L’Ensa Paris-Est, l’école d’architecture de la ville et des territoires, est l’une des 21 écoles d’architecture françaises publiques d’enseignement supérieur relevant du ministère de la Culture. Implantée au cœur du cluster Descartes à Champs-sur-Marne et établissement composante de l’Université Gustave Eiffel, elle considère l’architecture comme relevant prioritairement de l’étude du milieu dans lequel elle s’implante et qu’elle transforme. L’Ensa Paris-Est veille à ce que ses étudiants prennent conscience d’un monde en perpétuelle évolution et s’attache à nourrir leur réflexion sur la diversité des pratiques architecturales d’aujourd’hui.

Forte de cette philosophie, elle prépare à la licence en architecture (3 ans), au diplôme d’État d’architecte (2 ans après la licence), à d’autres formations en architecture de 3e cycle (doctorat, dsa…) et à l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.

Lecture d’ouvrages de jeunesse

© Sylvain Facompré – Ensa Paris-Est