Lecture du CID de Corneille

La Grande-Fosse Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13 23:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Le CID de Pierre Corneille est l’une des plus connues du répertoire théâtrale français.

La Lecture du CID proposée par Joseph Schmittbiel, acteur alsacien, est envoutante.

D’un rien, il nous embarque avec lui dans les méandres du théâtre tragi-comique, entre les audaces enflammées du mouvement littéraire baroque et l’idéal du classicisme.

Ce moment savoureux vous est proposé dans un lieu villageois, simple et convivial, dénudé de tous artifice, pour simplement apprécier cette épopée d’un genre nouveau entre fidélité à l’honneur familial et amour individuel.Tout public

0 .

14 Le centre La Grande-Fosse 88490 Vosges Grand Est

English :

Pierre Corneille’s CID is one of the best-known plays in the French theatrical repertoire.

The reading of Le CID by Alsatian actor Joseph Schmittbiel is spellbinding.

He takes us on a meandering journey through tragi-comic theater, between the fiery audacity of the Baroque literary movement and the ideal of classicism.

We invite you to enjoy this tasty moment in a village setting, simple and friendly, stripped of all artifice, to simply appreciate this epic of a new kind, between loyalty to family honor and individual love.

