Lecture du ciel à Salagon Mane

Mane Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : Mardi 2025-08-05 10:00:00

fin : 2025-08-12 22:00:00

2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19

Découvrez les étoiles qui éclairent Salagon avec les médiateurs du centre d’astronomie de Saint-Michel-l’Observatoire.

Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salgon@le04.fr

English :

Discover the stars that light up Salagon with mediators from the Saint-Michel-l?Observatoire astronomy center.

German :

Entdecken Sie mit den Vermittlern des Astronomiezentrums von Saint-Michel-l’Observatoire die Sterne, die Salagon beleuchten.

Italiano :

Scoprite le stelle che illuminano Salagon con le guide del centro astronomico di Saint-Michel-l’Observatoire.

Espanol :

Descubra las estrellas que iluminan Salagon con los guías del centro astronómico de Saint-Michel-l’Observatoire.

