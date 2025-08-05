Lecture du ciel à Salagon Mane
Lecture du ciel à Salagon Mane mardi 5 août 2025.
Lecture du ciel à Salagon
Mane Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : Mardi 2025-08-05 10:00:00
fin : 2025-08-12 22:00:00
2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19
Découvrez les étoiles qui éclairent Salagon avec les médiateurs du centre d’astronomie de Saint-Michel-l’Observatoire.
Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salgon@le04.fr
English :
Discover the stars that light up Salagon with mediators from the Saint-Michel-l?Observatoire astronomy center.
German :
Entdecken Sie mit den Vermittlern des Astronomiezentrums von Saint-Michel-l’Observatoire die Sterne, die Salagon beleuchten.
Italiano :
Scoprite le stelle che illuminano Salagon con le guide del centro astronomico di Saint-Michel-l’Observatoire.
Espanol :
Descubra las estrellas que iluminan Salagon con los guías del centro astronómico de Saint-Michel-l’Observatoire.
L’événement Lecture du ciel à Salagon Mane a été mis à jour le 2025-07-18 par Département des Alpes-de-Haute-Provence