Lecture du conte Myrtille en kamishibaï Abreschviller

Dans le cadre de la 10e édition des Nuits de la lecture, les bénévoles de la bibliothèque d’Abreschviller vous proposent un programme à savourer en famille

Ce kamishibaï (théâtre de papier) est tiré du conte Myrtille d’Erckmann-Chatrian paru en 1862 qui se déroule dans nos montagnes vosgiennes. Il permet d’aborder des points essentiels de la vie l’altérité, la différence, l’identité et l’adoption.

Gratuit, dès 5 ans. Places limitées, inscription par téléphone.Tout public

84 rue Jordy Salle des Fêtes Abreschviller 57560 Moselle Grand Est bibliabreschviller1@gmail.com

As part of the 10th edition of the Nuits de la lecture (Reading Nights), volunteers from the Abreschviller library have put together a program for the whole family to enjoy:

This kamishibai (paper theater) is based on Erckmann-Chatrian’s 1862 tale Myrtille , set in the mountains of the Vosges. It explores the essential issues of life: otherness, difference, identity and adoption.

Free, ages 5 and up. Places limited, please register by phone.

