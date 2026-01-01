Lecture du conte Myrtille en kamishibaï Abreschviller
Lecture du conte Myrtille en kamishibaï Abreschviller mercredi 21 janvier 2026.
Lecture du conte Myrtille en kamishibaï
84 rue Jordy Salle des Fêtes Abreschviller Moselle
Dans le cadre de la 10e édition des Nuits de la lecture, les bénévoles de la bibliothèque d’Abreschviller vous proposent un programme à savourer en famille
Ce kamishibaï (théâtre de papier) est tiré du conte Myrtille d’Erckmann-Chatrian paru en 1862 qui se déroule dans nos montagnes vosgiennes. Il permet d’aborder des points essentiels de la vie l’altérité, la différence, l’identité et l’adoption.
Gratuit, dès 5 ans. Places limitées, inscription par téléphone.Tout public
84 rue Jordy Salle des Fêtes Abreschviller 57560 Moselle Grand Est bibliabreschviller1@gmail.com
English :
As part of the 10th edition of the Nuits de la lecture (Reading Nights), volunteers from the Abreschviller library have put together a program for the whole family to enjoy:
This kamishibai (paper theater) is based on Erckmann-Chatrian’s 1862 tale Myrtille , set in the mountains of the Vosges. It explores the essential issues of life: otherness, difference, identity and adoption.
Free, ages 5 and up. Places limited, please register by phone.
