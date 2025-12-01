Lecture du conte Shifu Surya

Rue Principale Lauw Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-10 16:00:00

fin : 2025-12-10 18:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Lecture du livre jeunesse par Sylvie Kromer, illustratrice et autrice. Un moment poétique à partager en famille autour d’une belle histoire, suivi par une séance de dédicaces dessinées du livre.

Lecture du livre jeunesse par Sylvie Kromer, illustratrice et autrice. Un moment poétique à partager en famille autour d’une belle histoire, suivi par une séance de dédicaces dessinées du livre.

Ce moment convivial sera aussi l’occasion de découvrir et d’acheter des créations locales: céramiques artisanales, tisanes, confitures et paniers garnis proposés par la ferme du Grand Langenberg. Une belle manière de préparer les fêtes avec des cadeaux de Noël locaux et faits main. .

Rue Principale Lauw 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 51 85 28 25 marinazindy@gmail.com

English :

Reading of the children’s book by Sylvie Kromer, illustrator and author. A poetic moment to share with the whole family around a beautiful story, followed by a book signing session.

L’événement Lecture du conte Shifu Surya Lauw a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach