Lecture du paysage, le ressentir dans son ensemble… – la Ferme « A tout Bout de Champ » Saint-Georges-sur-Erve 1 juillet 2025 20:30

Mayenne

Lecture du paysage, le ressentir dans son ensemble… la Ferme « A tout Bout de Champ » La Giraudière Saint-Georges-sur-Erve Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 20:30:00

fin : 2025-07-01 21:30:00

Date(s) :

2025-07-01

Et si l’on apprenait à voir autrement ?

Cette soirée vous invite à une lecture sensible du paysage, au-delà du regard, en mobilisant tous vos sens. Une expérience immersive et poétique pour se reconnecter à son environnement, mieux comprendre le territoire et s’interroger sur la place que nous y prenons.

Organisé par CIAP PAT Mayenne. Gratuit. .

la Ferme « A tout Bout de Champ » La Giraudière

Saint-Georges-sur-Erve 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 7 81 55 55 40 ciap53.acc@gmail.com

English :

What if we learned to see differently?

German :

Wie wäre es, wenn wir lernen würden, anders zu sehen?

Italiano :

E se imparassimo a vedere in modo diverso?

Espanol :

¿Y si aprendiéramos a ver de otra manera?

