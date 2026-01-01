Lecture du samedi Salle du Bienheureux Bernard Lemaire Gonneville-la-Mallet

Lecture du samedi

Salle du Bienheureux Bernard Lemaire 6 Rue Abbé Blanquin Gonneville-la-Mallet Seine-Maritime

Début : 2026-01-10 17:30:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Dans la perspective du lancement de la collection Le Temps de Lire , Juliette Reinhart et Thierry Consigny, partageront deux très beaux inédits

– La Chanson de Roland de Juliette Reinhart

– DEI de Thierry Consigny .

