Lecture d’un conte pour frémir Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 29 octobre, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Apprentis sorciers et sorcières, connaissez-vous l’histoire de deux enfants perdus dans une forêt sombre ?

Pour écouter au coin du chaudron ce conte classique sorti de la bouche d’une sorcière-bibliothécaire, mettez vos chapeaux pointus et sortez vos baguettes magiques ! Dès 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-29T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-10-29T15:00:00.000+01:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/lecture/lecture-dun-conte-pour-fremir

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine