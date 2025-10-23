Lecture d’un Raconte-tapis Bibliothèque municipale Dinan

Lecture d’un Raconte-tapis Bibliothèque municipale Dinan jeudi 23 octobre 2025.

Lecture d’un Raconte-tapis

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-23 16:30:00

2025-10-23

Ours qui lit, d’Éric Pintus et Martine Bourre

Ours qui lit, ce n’est pas tous les jours ! Il est sans cesse dérangé, les animaux défilent un à un, s’étonnent, et posent tous les mêmes questions. Qu’est-ce que tu fais ? Je lis. Tu lis ? Tu lis quoi ? Imperturbable, il répond Je lis la liste des animaux que je dois manger aujourd’hui . Et tous de demander s’ils y sont, sur cette liste… Eh oui ! Mais lapin arrive… qui parle pour parler, tout simplement…

Véritable miroir du livre jeunesse dont il s’inspire, le Raconte-tapis en représente le décor dans lequel les personnages de l’histoire, eux-mêmes en volume, sont mis en scène durant la lecture de l’histoire.

Outil d’animation prêté gratuitement par le Conseil départemental des Côtes d’Armor

Salle du Fauteuil Rouge (rez-de-chaussée)

À partir de 3 ans

Entrée libre dans la limite des places disponibles .

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65

