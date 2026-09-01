Lecture d’un Raconte-tapis Bibliothèque municipale Dinan

Informations pratiques

Dinan

Lecture d’un Raconte-tapis

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 16:00:00

fin : 2026-09-23 16:30:00

Date(s) :

2026-09-23

La cocotte qui tap-tip-tope, d’après l’album de Coline Promeyrat et Cécile Hudrisier (Didier Jeunesse)

La p’tite mamie a bien du souci, plus rien ne mijote dans sa cocotte ! Mais cette dernière n’a pas l’intention de rester sur l’étagère, elle a la bougeotte et plus d’un tour dans son sac pour ramener de quoi faire la popote… Une adaptation sous forme de ritournelle d’un conte de la culture danoise, celle du pot magique qui prend aux riches pour donner aux pauvres.

Un grand tapis en tissu illustrant un décor d’après un album jeunesse. Le tapis est conçu en volume et s’accompagne d’accessoires et de personnages en tissus rembourrés.

Outil d’animation prêté gratuitement par le Conseil départemental des Côtes d’Armor

Salle des Albums (rez-de-chaussée)

À partir de 3 ans

Entrée libre dans la limite des places disponibles .

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65

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English :

L’événement Lecture d’un Raconte-tapis Dinan a été mis à jour le 2026-09-08 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme