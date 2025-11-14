Lecture Duo d’Histoires Médiathèque intercommunale Montélimar

Lecture Duo d’Histoires

Début : 2026-04-08 10:30:00

fin : 2026-04-08 11:30:00

2026-04-08

Venez découvrir les lectures à voix hautes proposées par les bénévoles de l’Album aux cœurs. Leurs voix se répondent, s’entremêlent et font naître de belles histoires sur le thème du printemps.

Come and discover the readings offered by the volunteers of l?Album aux c?urs. Their voices respond to each other, intertwining to bring to life beautiful stories on the theme of spring.

