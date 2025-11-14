Lecture Duo d’Histoires Médiathèque intercommunale Montélimar
Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar
Début : 2026-04-08 10:30:00
fin : 2026-04-08 11:30:00
2026-04-08
Venez découvrir les lectures à voix hautes proposées par les bénévoles de l’Album aux cœurs. Leurs voix se répondent, s’entremêlent et font naître de belles histoires sur le thème du printemps.
Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
Come and discover the readings offered by the volunteers of l?Album aux c?urs. Their voices respond to each other, intertwining to bring to life beautiful stories on the theme of spring.
L’événement Lecture Duo d’Histoires Montélimar a été mis à jour le 2026-03-04 par Montélimar Tourisme Agglomération