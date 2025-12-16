Lecture Emile Zola écrit La Terre Châteaudun

Lecture Emile Zola écrit La Terre

Médiathèque Châteaudun Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Lecture par les élèves de l’Ecole municipale de théâtre de Emile Zola écrit La Terre de Philippe Lipchitz en lien avec l’exposition présentée à la médiathèque de Châteaudun sur La Terre d’Emile Zola du 14 janvier au 14 février 2026.

Médiathèque Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 23 54

English :

Reading by students from the Ecole municipale de théâtre of Emile Zola écrit La Terre by Philippe Lipchitz, in conjunction with the La Terre d’Emile Zola exhibition at the Châteaudun media library (January 14-February 14, 2026).

