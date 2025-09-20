Lecture en architecture par Léa Badrah Honfleur

Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados

Photographe journaliste née en Syrie, Léa Badrah est diplômée de l’école de journalisme de Damas. Après avoir exercé son métier en Syrie, au Liban, puis en France, elle découvre deux passions durables la photographie et les voyages.

Installée en France depuis 1982, elle explore divers univers professionnels et culturels, portée par une curiosité naturelle et la photographie devient pour elle une véritable identité. À travers ses images, elle saisit des fragments de rêve et fige l’instant. Son regard sur la nature, l’architecture et le monde exprime un univers à la fois créatif, audacieux et poétique.

Venez découvrir son art grâce à cette exposition qui mêle lecture et architecture. .

