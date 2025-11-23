Lecture en arpantage Morlaix
67 Rue du Mur Morlaix Finistère
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 13:00:00
2025-11-23
Chaque personne prend en charge la lecture d'une partie du livre fourni par l'organisation ( Fake or not manger demain ou Encore des patates ?! ), puis en restitue ce qu'elle en a compris. Une discussion
s'engage ensuite autour du sujet.
Boutique Island, 67 rue du Mur, Morlaix Gratuit.
Réservation obligatoire par mail à
arpentagespaysdemorlaix@riseup.net.
Organisé par le GASE/Les gasier·e·s de la baie et Eco-Bretons.
67 Rue du Mur Morlaix 29600 Finistère Bretagne
