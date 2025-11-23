Lecture en arpantage Morlaix

Lecture en arpantage

67 Rue du Mur Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 13:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Chaque personne prend en charge la lecture d’une partie du livre fourni par l’organisation ( Fake or not manger demain ou Encore des patates ?! ), puis en restitue ce qu’elle en a compris. Une discussion

s’engage ensuite autour du sujet.

Boutique Island, 67 rue du Mur, Morlaix Gratuit.

Réservation obligatoire par mail à

arpentagespaysdemorlaix@riseup.net.

Organisé par le GASE/Les gasier·e·s de la baie et Eco-Bretons. .

67 Rue du Mur Morlaix 29600 Finistère Bretagne

