Lecture en arpentage Place Gouyon Matignon

Lecture en arpentage

Place Gouyon Bibliothèque Matignon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 16:00:00

fin : 2026-02-20 19:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Atelier de lecture en arpentage de Sororité, dirigé par Chloé Delaume

Venez découvrir la lecture en arpentage ! On lira et on échangera nos avis sur Sororités, dirigé par Chloé Delaume.

En partenariat avec la Bibliothèque de Côtes d’Armor et l’association L’ouvrageuse.

Sur inscription, nombre de places limité .

Place Gouyon Bibliothèque Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 14 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lecture en arpentage Matignon a été mis à jour le 2026-01-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme