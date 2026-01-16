Lecture en arpentage Place Gouyon Matignon
Lecture en arpentage Place Gouyon Matignon vendredi 20 février 2026.
Lecture en arpentage
Place Gouyon Bibliothèque Matignon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 16:00:00
fin : 2026-02-20 19:00:00
Date(s) :
2026-02-20
Atelier de lecture en arpentage de Sororité, dirigé par Chloé Delaume
Venez découvrir la lecture en arpentage ! On lira et on échangera nos avis sur Sororités, dirigé par Chloé Delaume.
En partenariat avec la Bibliothèque de Côtes d’Armor et l’association L’ouvrageuse.
Sur inscription, nombre de places limité .
Place Gouyon Bibliothèque Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 14 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Lecture en arpentage Matignon a été mis à jour le 2026-01-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme