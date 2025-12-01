Lecture en breton Conte de Noël Place de l’Église Cavan

Lecture en breton Conte de Noël

Place de l’Église Bibliothèque municipale Cavan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 17:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Initiation à la lecture en breton Enfants/Parents, conte de Noël animée par Nil Caouissin .

Place de l’Église Bibliothèque municipale Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 60 23

L’événement Lecture en breton Conte de Noël Cavan a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose