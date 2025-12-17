LECTURE EN COMPAGNIE Villefort
LECTURE EN COMPAGNIE Villefort mardi 6 janvier 2026.
LECTURE EN COMPAGNIE
Café du Louvre Villefort Lozère
Début : 2026-01-06 16:30:00
fin : 2026-01-20
2026-01-06 2026-01-14 2026-01-20 2026-01-28
L’association Lecture en compagnie vous invite à la bibliothèque municipale de Villefort
Venez avec vos textes favoris
Venez écouter ceux qui aiment lire
Ouvert à tous et gratuit
Café du Louvre Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 17 41 98 30
English :
The association Lecture en compagnie invites you to the Villefort municipal library
Come with your favorite texts
Come and listen to those who love to read
Open to all, free of charge
