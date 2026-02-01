LECTURE EN COMPAGNIE Villefort
LECTURE EN COMPAGNIE Villefort jeudi 12 février 2026.
LECTURE EN COMPAGNIE
Café du louvre Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 10:00:00
fin : 2026-02-12 12:00:00
Date(s) :
2026-02-12
L’association Lecture en Compagnie vous donne rendez-vous au café du Louvre à Villefort
Marie-Lucy Dumas et Robert Malcles présenteront le livre VIllefort entre Cévennes et Gévaudan tom III
Ouvert à tous
Café du louvre Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 17 41 98 30
English :
The association Lecture en Compagnie invites you to the Café du Louvre in Villefort
Marie-Lucy Dumas and Robert Malcles will present the book VIllefort entre Cévennes et Gévaudan tom III
Open to all
L’événement LECTURE EN COMPAGNIE Villefort a été mis à jour le 2026-02-05 par 48-OT Mont Lozere