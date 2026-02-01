LECTURE EN COMPAGNIE Villefort

LECTURE EN COMPAGNIE

L’association Lecture en Compagnie vous donne rendez-vous au café du Louvre à Villefort

Marie-Lucy Dumas et Robert Malcles présenteront le livre VIllefort entre Cévennes et Gévaudan tom III

Ouvert à tous

Café du louvre Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 17 41 98 30

English :

The association Lecture en Compagnie invites you to the Café du Louvre in Villefort

Marie-Lucy Dumas and Robert Malcles will present the book VIllefort entre Cévennes et Gévaudan tom III

Open to all

