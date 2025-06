Lecture en extérieur « contes & légendes du monde » Bibliothèque municipale Clion 4 juillet 2025 20:30

Charente-Maritime

Lecture en extérieur « contes & légendes du monde » Bibliothèque municipale 4 place Jean Moulin Clion Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 20:30:00

fin : 2025-07-04 22:00:00

Date(s) :

2025-07-04

Contes et légendes du monde

.

Bibliothèque municipale 4 place Jean Moulin

Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine bibliclion@gmail.com

English :

Tales and legends of the world

German :

Märchen und Legenden aus aller Welt

Italiano :

Racconti e leggende da tutto il mondo

Espanol :

Cuentos y leyendas de todo el mundo

L’événement Lecture en extérieur « contes & légendes du monde » Clion a été mis à jour le 2025-06-25 par Offices de Tourisme de Jonzac