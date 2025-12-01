Lecture en famille contes et légendes de Noël

Rue des Capucins Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 16:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Plongez dans la magie de Noël au cœur du dépôt d’art sacré du Carmel. Entre récits merveilleux et légendes d’hiver, laissez-vous emporter par les histoires qui font rêver petits et grands à cette période de l’année. L’atelier sera suivi d’un goûter convivial.

Plongez dans la magie de Noël au cœur du dépôt d’art sacré du Carmel. Entre récits merveilleux et légendes d’hiver, laissez-vous emporter par les histoires qui font rêver petits et grands à cette période de l’année. L’atelier sera suivi d’un goûter convivial. .

Rue des Capucins Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 27 05

English :

Immerse yourself in the magic of Christmas at the heart of Carmel?s sacred art repository. Between marvelous tales and winter legends, let yourself be carried away by the stories that make young and old dream at this time of year. The workshop will be followed by a convivial snack.

L’événement Lecture en famille contes et légendes de Noël Abbeville a été mis à jour le 2025-12-05 par OT DE LA BAIE DE SOMME