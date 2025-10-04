Lecture en folie Bibliothèque Municipale de Pamandzi Pamandzi

Lecture en folie Samedi 4 octobre, 09h00 Bibliothèque Municipale de Pamandzi Mayotte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T08:00 – 2025-10-04T13:30

Fin : 2025-10-04T08:00 – 2025-10-04T13:30

Animations « Bébé Lecteur » de 9h à 14h30 et rencontre avec un auteur, sans oublier bien d’autres surprises livresques !

Pour les tout-petits, l’animation « Bébé Lecteur » propose des moments doux et ludiques autour des premières découvertes du livre, avec des histoires, chansons et jeux adaptés.

En parallèle, vous aurez l’occasion de rencontrer un auteur, pour échanger autour de son travail et de ses créations, une belle occasion de partager la passion de la lecture.

Et ce n’est pas tout : de nombreuses autres animations autour du livre viendront rythmer la journée, pour petits et grands amoureux des histoires.

Bibliothèque Municipale de Pamandzi Rue de la bibliothèque de Pamandzi Pamandzi 97615 Mayotte Mayotte

Mairie de Pamandzi