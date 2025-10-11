Lecture en mouvement AIR CAKE SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Début : 2025-10-11 09:30:00

2025-10-11

Découvrez l’album jeunesse Air Cake par son auteure Catharine Cary. C’est l’histoire de trois enfants intrépides ! Un livre, du bruit, des mouvements et de l’imagination !

Dans le cadre du mois des familles.

Pour les 6-12 ans. Gratuit .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86

English :

Discover the children’s book Air Cake by author Catharine Cary. It’s the story of three intrepid children! A book, noise, movement and imagination!

As part of Family Month.

German :

Entdecken Sie das Jugendbuch Air Cake von seiner Autorin Catharine Cary. Dies ist die Geschichte von drei unerschrockenen Kindern! Ein Buch, Lärm, Bewegung und Fantasie!

Im Rahmen des Familienmonats.

Italiano :

Scoprite il libro per bambini Air Cake dell’autrice Catharine Cary. È la storia di tre bambini intrepidi! Un libro, rumore, movimento e immaginazione!

Nell’ambito del Mese delle Famiglie.

Espanol :

Descubra el libro infantil Air Cake de su autora Catharine Cary. Es la historia de tres niños intrépidos ¡Un libro, ruido, movimiento e imaginación!

En el marco del Mes de la Familia.

