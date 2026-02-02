Lecture en mouvement Médiathèque de Carsac-Aillac Carsac-Aillac

Lecture en mouvement Médiathèque de Carsac-Aillac

La médiathèque de Carsac-Aillac propose une lecture en mouvement sur le thème du cirque. Un moment ludique et convivial mêlant lecture et animation, précédé d’une séance de maquillage pour plonger le public dans l’univers du spectacle.

Mardi 10 février à 15h

Médiathèque de Carsac-Aillac

Gratuit, tout public.

Inscription 05 53 31 52 06 bm.carsac-aillac@orange.fr .

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 52 06 bm.carsac-aillac@orange.fr

