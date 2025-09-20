Lecture en Musique Bénévent-l’Abbaye

Lecture en Musique Bénévent-l’Abbaye samedi 20 septembre 2025.

Lecture en Musique

Monument aux Morts Bénévent-l’Abbaye Creuse

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la Cie Nous Nous Sommes Tant Aimés fait une lecture en musique de L’Homme Semence de Violette AILHAUD,

Samedi 20 Septembre à 18h 30, au monument aux Morts de Bénévent-l’Abbaye,

Dimanche 21 Septembre à 15h 00, au monument aux Morts de Le Grand Bourg. .

Monument aux Morts Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 66 74 99 artistique@nousnoussommestantaimes.fr

