Lecture en musique Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Lecture en musique Médiathèque Floresca Guépin Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 16:00 –

Gratuit : oui Tout public

En partenariat avec le Conservatoire de NantesPréparez les fêtes de Noël avec une lecture de contes mise en musique par les élèves de basson du Conservatoire de Nantes.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/