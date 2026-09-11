Informations pratiques

Le Noyer

[Lecture en musiques]: 39 grands meres

8 Place Edgard Hubert Le Noyer Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 18:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Moment convivial ou des femmes de 9 à 99ans s’expriment en musique.

Moment convivial ou des femmes de 9 à 99ans s’expriment en musique. .

8 Place Edgard Hubert Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 00 63 25

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English :

A journey to the heart of connections!

L’événement [Lecture en musiques]: 39 grands meres Le Noyer a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du Grand Sancerrois