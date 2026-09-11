AGENDA · Le Noyer
[Lecture en musiques]: 39 grands meres Le Noyer
dimanche 4 octobre 2026 · Le Noyer
Informations pratiques
Le Noyer
[Lecture en musiques]: 39 grands meres
8 Place Edgard Hubert Le Noyer Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 18:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Moment convivial ou des femmes de 9 à 99ans s’expriment en musique.
Moment convivial ou des femmes de 9 à 99ans s’expriment en musique. .
8 Place Edgard Hubert Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 00 63 25
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English :
A journey to the heart of connections!
L’événement [Lecture en musiques]: 39 grands meres Le Noyer a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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