Lecture en Nature Erquy
Lecture en Nature Erquy vendredi 1 mai 2026.
Erquy
Lecture en Nature
Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-31 21:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Envie de bains de mer ET d’un bain de forêt ? Suivez-moi !
Des arbres m’ont livré leurs histoires. Ce sont ces Fables végétales (auto-édition, juin 2026), que je souhaite partager avec vous lors de lectures en nature. Une parenthèse enchantée.
4 formules: 1 lieu-1 histoire (30′), 1 lieu-des histoires (1h30), Au fil du jour ou Au fil des jours (2h en 4×30′). De 8 à 88 ans!
UNE PRESTATION ORIGINALE, pour observer la diversité des milieux naturels autour du Cap d’Erquy, découvrir les coulisses d’Erquy , porter un nouveau regard sur cette petite cité unique. .
Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 42 69 16
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English :
L’événement Lecture en Nature Erquy a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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