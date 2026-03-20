Lecture en piste Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Lecture en piste

Mercredi 6 mai 2026.

À 14h et 15h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

La bibliothèque des 5 avenues se déplace au Muséum. Rendez-vous mercredi 6 mai.Enfants

Spécial Journée mondiale des espèces menacées



La bibliothèque des 5 avenues se déplace au Muséum pour des lectures inédites sur le thème des espèces menacées. C’est l’occasion de partir à leur recherche dans le musée au cours d’un jeu de piste avant d’écouter leur histoire.



• Enfants à partir de 6 ans Les enfants doivent être accompagnés

• Durée 30 min

• Réservation conseillée au 04 91 14 59 55, du lundi au vendredi

• Présentation 15 minutes avant le début de la visite (réattribution des places en cas d’absence) .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The 5 avenues library moves to the Museum. See you on Wednesday, May 6.

L’événement Lecture en piste Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-17 par Ville de Marseille