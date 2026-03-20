Lecture en piste Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement
Lecture en piste Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement mercredi 6 mai 2026.
Lecture en piste
Mercredi 6 mai 2026.
À 14h et 15h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
La bibliothèque des 5 avenues se déplace au Muséum. Rendez-vous mercredi 6 mai.Enfants
Spécial Journée mondiale des espèces menacées
La bibliothèque des 5 avenues se déplace au Muséum pour des lectures inédites sur le thème des espèces menacées. C’est l’occasion de partir à leur recherche dans le musée au cours d’un jeu de piste avant d’écouter leur histoire.
• Enfants à partir de 6 ans Les enfants doivent être accompagnés
• Durée 30 min
• Réservation conseillée au 04 91 14 59 55, du lundi au vendredi
• Présentation 15 minutes avant le début de la visite (réattribution des places en cas d’absence) .
Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 5 avenues library moves to the Museum. See you on Wednesday, May 6.
L’événement Lecture en piste Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-17 par Ville de Marseille