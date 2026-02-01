Lecture en plein-air pour les tout-petits la Fontaine de Trémargat Saint-Brieuc
Lecture en plein-air pour les tout-petits la Fontaine de Trémargat Saint-Brieuc mardi 24 février 2026.
Lecture en plein-air pour les tout-petits
la Fontaine de Trémargat Maison de la TERRE Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 09:30:00
fin : 2026-02-24 10:15:00
Date(s) :
2026-02-24
Avec douceur et curiosité, cette lecture en plein air invite les tout-petits à découvrir le monde des oiseaux. Au fil des histoires courtes, des chants, des gestes et des matières à toucher, les bébés explorent, manipulent et s’émerveillent. Plumes, couleurs et petits jeux sensoriels rendent ce moment ludique et vivant, pensé spécialement pour les enfants de 0 à 3 ans.
Une parenthèse joyeuse au grand air, pour écouter, regarder et jouer ensemble.
En partenariat avec la Médiathèque de Lantic
Durée 45min En famille 0-3 ans .
la Fontaine de Trémargat Maison de la TERRE Saint-Brieuc 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 41 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Lecture en plein-air pour les tout-petits Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-02-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme