Lecture en public Rencontre avec Daniel Pennac salle des fêtes Henri Kubnick Châtillon-en-Diois

Daniel Pennac lit « La petite lumière » de Antonio Moresco, qu’il a adapté en un puissant monologue. Ce livre est celui qu’il emporterait sur une île déserte ! suivi d’un échange avec le public.

salle des fêtes Henri Kubnick Chemin du Bez Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 25 64 bibliotheque@mairie-chatillonendiois.fr

English :

Daniel Pennac reads « La petite lumière » by Antonio Moresco, which he has adapted into a powerful monologue. This is the book he’d take with him to a desert island! followed by a discussion with the audience.

German :

Daniel Pennac liest « Das kleine Licht » von Antonio Moresco, das er in einen kraftvollen Monolog umgewandelt hat. Dieses Buch ist das Buch, das er auf eine einsame Insel mitnehmen würde! anschließend Austausch mit dem Publikum.

Italiano :

Daniel Pennac legge « La petite lumière » di Antonio Moresco, che ha adattato in un potente monologo. È il libro che porterebbe con sé su un’isola deserta! Seguirà un dibattito con il pubblico.

Espanol :

Daniel Pennac lee « La petite lumière » de Antonio Moresco, que ha adaptado en un poderoso monólogo. Es el libro que se llevaría a una isla desierta, seguido de un debate con el público.

