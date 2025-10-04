LECTURE EN PYJAMA! Machecoul-Saint-Même
LECTURE EN PYJAMA! Machecoul-Saint-Même samedi 4 octobre 2025.
LECTURE EN PYJAMA!
7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 19:30:00
fin : 2025-10-04 20:00:00
Date(s) :
2025-10-04
À l’occasion de Biblis en folie, une sélection d’albums lus par les bibliothécaires en chaussons, pour un moment de partage de lecture en famille.
Les doudous et oreillers sont cordialement invités ! Le pyjama est la tenue de rigueur !
Gratuit, 4-10 ans.
Durée: 30 minutes .
7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61 bibliotheque@machecoul.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement LECTURE EN PYJAMA! Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Sud Retz Atlantique