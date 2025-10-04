LECTURE EN PYJAMA! Machecoul-Saint-Même

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Début : 2025-10-04 19:30:00

fin : 2025-10-04 20:00:00

2025-10-04

À l’occasion de Biblis en folie, une sélection d’albums lus par les bibliothécaires en chaussons, pour un moment de partage de lecture en famille.

Les doudous et oreillers sont cordialement invités ! Le pyjama est la tenue de rigueur !

Gratuit, 4-10 ans.

Durée: 30 minutes .

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61 bibliotheque@machecoul.fr

