Lecture en résonance #3 – Nicolas Bouvier, Espace Saint-Gervais, Genève

Lecture en résonance #3 – Nicolas Bouvier Mardi 17 février, 18h30 Espace Saint-Gervais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T18:30:00+01:00 – 2026-02-17T19:30:00+01:00

Fin : 2026-02-17T18:30:00+01:00 – 2026-02-17T19:30:00+01:00

La littérature suisse sera à l’honneur de la prochaine Lecture en résonance, consacrée à Nicolas Bouvier

Depuis l’enfance, Nicolas Bouvier à l’âme voyageuse. Son esprit vagabonde au fil de ses lectures, puis dans son intérêt pour les actualités qu’il lit quotidiennement dans le journal. À 17 ans, il saute le pas et fait sa première escapade en solitaire, en Bourgogne.

Ses voyages se poursuivront lorsqu’il sera reporter pour la Tribune de Genève ou Le Courrier, en Finlande et au Sahara.

Entre juin 1953 et décembre 1954, il traverse l’Europe et l’Asie, de la Suisse à l’Afghanistan en voiture avec son ami Thierry Vernet. L’ouvrage qui en résulte, L’Usage du monde, est son œuvre la plus connue et redéfinit le récit de voyage.

Samuel Labarthe, lecteur

Ophélie Gaillard, violoncelle

Philippe Dinkel, piano

Entrée libre, collecte

Une verrée sera organisée à la fin de l’événement pour partager un moment convivial

Espace Saint-Gervais Rue des Terreaux-du-Temple 12 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève

Les Lectures en résonance vous invitent à une soirée où littérature et musique se rencontrent dans le cadre enchanteur du Temple de Saint-Gervais.

