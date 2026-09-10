Lecture en tête à tête, Bibliothèque Roseraie, Toulouse

Informations pratiques

Lecture en tête à tête Mardi 22 septembre, 16h30 Bibliothèque Roseraie Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T16:30:00+02:00 – 2026-09-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-22T16:30:00+02:00 – 2026-09-22T18:00:00+02:00

Mardi 22 septembre entre 16h30 à 18h – Roseraie

Pour la rentrée littéraire vous ne savez pas quel livre choisir, vous hésitez entre ce roman historique ou ce livre de poésie, entre ce témoignage social ou ce récit fictionnel ?

Pas de souci, l’équipe de la Pépinière Après demain est là pour vous faire essayer les textes.

Installez-vous confortablement dans le fauteuil Le Confident d’Emile Parchemin, réalisé spécialement pour l’occasion, thé ou café et laissez un comédien vous lire quelques pages du livre qui vous tente. Notre équipe de lecteurs professionnels pourra aussi vous proposer d’autres textes à essayer pour vous aider à trouver le livre qui vous convient pour la rentrée.

Bibliothèque Roseraie 100 Avenue Yves Brunaud, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 33 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/roseraie Métro ligne A – station RoseraieVélô-Toulouse : station 178 – avenue Brunaud

Quinzaine littéraire