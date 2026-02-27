LECTURE ENCHANTÉE

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Leïla et Virginie, de la MAM des Aires, proposent un temps de lectures enchantées pour les enfants. Histoires douces, albums colorés et instants partagés invitent à voyager dans l’imaginaire et à découvrir le plaisir des mots.

Leïla et Virginie, professionnelles de la MAM des Aires, invitent les enfants à un moment chaleureux autour de lectures soigneusement choisies. Albums illustrés, contes tendres ou histoires malicieuses chaque récit devient une porte ouverte vers l’imaginaire.

À travers leurs voix, les mots prennent vie, les personnages s’animent et les émotions se partagent. Les enfants sont encouragés à écouter, réagir, rêver, parfois même participer, dans une ambiance douce et bienveillante.

Ces lectures enchantées offrent une parenthèse apaisante, propice à la découverte du livre, au développement du langage et au plaisir d’être ensemble. Un rendez‑vous idéal pour nourrir la curiosité et la sensibilité des plus jeunes. .

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 4 48 26 00 85 bonjour@librairielarbreapalabres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hosted by Virginie and Leila, reading about the body, and sensory and well-being workshop

L’événement LECTURE ENCHANTÉE Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2026-02-24 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC