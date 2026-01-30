Lecture entre ciel et terre Sainte-Montaine

Lecture entre ciel et terre

Le musée Marguerite Audoux à Sainte-Montaine accueille une lecture intitulée Entre ciel et terre, d’après Un hiver à Majorque de George Sand. Cette adaptation de Gérard Buisson est proposée par Paroles Publiques, en partenariat avec le musée.

Paroles Publiques et le musée Marguerite Audoux vous proposent un moment suspendu entre littérature et voyage. Entre ciel et terre fait résonner les mots de George Sand, inspirés de son récit Un hiver à Majorque, dans une adaptation sensible de Gérard Buisson.

Une lecture qui invite à l’évasion, entre paysages méditerranéens, introspection et regard d’écrivaine, au cœur d’un lieu chargé d’histoire. Un rendez-vous culturel intimiste pour les amateurs de littérature et de découvertes artistiques.

Renseignements Paroles Publiques 06 72 09 65 95 .

Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 26 12 musee.marguerite-audoux@orange.fr

English :

