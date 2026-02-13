Lecture et activités autour de la sélection, Bibliothèque Paul & Alice Cluchier, Avignon

Lecture et activités autour de la sélection Jeudi 19 février, 09h30, 10h45 Bibliothèque Paul & Alice Cluchier Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Début : 2026-02-19T09:30:00+01:00 – 2026-02-19T10:15:00+01:00

Fin : 2026-02-19T10:45:00+01:00 – 2026-02-19T11:30:00+01:00

Les bibliothécaires vous accompagneront dans la découverte d’activités en lien avec la sélection du concours des P’tites Zoreilles et débuteront la séance par des lectures pour les tout petits.

Bibliothèque Paul & Alice Cluchier Parc de la Cantonne 84000 Avignon

Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30

Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h Entrée par le parc de la Cantonne, avenue des Vertes rives • En voiture, parking rue Marius Saïn ou place de l’Eglise • ORIZO : ligne 4, 12, 13, arrêt Mairie de Montfavet et Allobus Montfavet (service de transport sur réservation)

Séance de conte Tout petits Lecture