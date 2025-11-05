Lecture et atelier créatif fabrique ta marionnette Saint-Loup-Lamairé

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Ce mercredi 5 novembre, plonge dans l’univers du cirque avec des histoires hautes en couleur à la médi@-tech. Après la lecture, donne vie à ton propre personnage de cirque en papier à la Micro-folie. Dès 5 ans, inscription souhaitée. En novembre, dans les casques de réalité virtuelle, vivez Dear Angelica, un court métrage poétique où la peinture s’anime à 360°. Découvrez aussi, les collections Sport et Auvergne Rhône-Alpes, entre énergie olympique et savoir-faire textile. La visite libre du musée et les casque de réalité virtuelle, sont accessibles lors des horaires d’ouverture, les mercredis et vendredi, de 14 h à 17 h et le samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

