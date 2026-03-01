LECTURE ET ATELIER CRÉATIF / QUAND LE PAPIER DEVIENT DENTELLE… La Filature Bazancourt

LECTURE ET ATELIER CRÉATIF / QUAND LE PAPIER DEVIENT DENTELLE…

La Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Tout public

Plongez dans une animation originale mêlant littérature et création manuelle, avec l’univers délicat de la dentelle papier. La médiathèque vous invite à une lecture de livres en dentelle ainsi qu’à un atelier créatif autour de la dentelle, animé avec des machines de découpe numériques.

En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Marne.

MERCREDI 25 MARS

11H00 / LECTURE

▶ Gratuit

▶ À partir de 5 ans

▶ Réservation obligatoire (en ligne ou par téléphone au 03.26.48.65.00)

14H00 / ATELIER CRÉATIF

▶ Gratuit

▶ À partir de 8 ans

▶ Réservation obligatoire (en ligne ou par téléphone au 03.26.48.65.00)

Pour rappel Lors des ateliers de la médiathèque, les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte. Toutes les personnes présentes à l’atelier doivent s’inscrire.

Vous ne pouvez plus venir ?

Merci de bien vouloir annuler au guichet, par mail ou par téléphone. .

La Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt 51110 Marne Grand Est

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English : LECTURE ET ATELIER CRÉATIF / QUAND LE PAPIER DEVIENT DENTELLE…

L’événement LECTURE ET ATELIER CRÉATIF / QUAND LE PAPIER DEVIENT DENTELLE… Bazancourt a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès