LECTURE ET ATELIER DANS LE CADRE DU PROJET AFRIQUE Langres

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tout public
Ton pouce, ton index, ton majeur, ton annulaire et même le tout petit, ton auriculaire, sont des artistes capables de grandes choses. Le savais-tu? Viens découvrir ce super-pouvoir que ta main t’a caché elle sait peindre les animaux de la savane ! Mais avant ça une histoire !
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
