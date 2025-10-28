LECTURE ET ATELIER DANS LE CADRE DU PROJET AFRIQUE Langres

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-10-28

Tout public

Ton pouce, ton index, ton majeur, ton annulaire et même le tout petit, ton auriculaire, sont des artistes capables de grandes choses. Le savais-tu? Viens découvrir ce super-pouvoir que ta main t’a caché elle sait peindre les animaux de la savane ! Mais avant ça une histoire !

Pour les enfants de 3 à 6 ans

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

