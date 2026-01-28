LECTURE ET ATELIER DESSIN Saint-Martin-de-Boubaux
LECTURE ET ATELIER DESSIN Saint-Martin-de-Boubaux samedi 28 février 2026.
LECTURE ET ATELIER DESSIN
Café/Resto L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Rendez-vous samedi 28 février au café-resto L’Essentiel à 15h30 pour un après-midi lecture et dessin collage autour de l’album La tribu débrouillon de Coline Sauvand. Public enfant (4 à 10 ans) accompagné. .
Café/Resto L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 lessentiel_smb@gmail.com
English :
Join us for an afternoon of reading and drawing/collage based on the album La tribu débrouillon by Coline Sauvand. Accompanied children (4 to 10 years).
