Lecture et atelier en famille Place de la Libération Riscle

Lecture et atelier en famille

Place de la Libération Médiathèque Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 11:00:00

fin : 2025-12-03 11:45:00

Date(s) :

2025-12-03

A destination des enfants et de leurs familles. Les Jardiniers.ères de la lecture se déclinent en deux moments partagés les majuscules et les minuscules !

• Les Majuscules (3-7 ans) 9h45 à 10h30

et leurs accompagnateurs sont accueillis pour un plongeon dans une histoire racontée, et prolongent leur découverte avec un atelier créatif.

• Les Minuscules (0-3 ans) 11h à 11h45

et leurs accompagnateurs ont aussi leur moment tout doux, autour d’une lecture et d’une activité adaptée à leur âge.

.

Place de la Libération Médiathèque Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 43 mediatheque.riscle@gmail.com

English :

For children and their families. Les Jardiniers.ères de la lecture offers two shared moments: uppercase and lowercase!

? Majuscules (3-7 years): 9:45 am to 10:30 am

and their accompanying adults are welcomed to dive into a story, and extend their discovery with a creative workshop.

? Les Minuscules (0-3 years): 11 a.m. to 11:45 a.m

and their carers also have their own special time, with a reading and an activity adapted to their age.

German :

Für Kinder und ihre Familien. Die Gärtner des Lesens bestehen aus zwei gemeinsamen Momenten: Groß- und Kleinbuchstaben!

? Die Großbuchstaben (3-7 Jahre): 9:45 bis 10:30 Uhr

und ihre Begleitpersonen werden zu einem Tauchgang in eine erzählte Geschichte empfangen und verlängern ihre Entdeckung mit einem kreativen Workshop.

? Les Minuscules (0-3 Jahre): 11:00 bis 11:45 Uhr

und ihre Begleitpersonen haben ebenfalls ihren ganz süßen Moment, bei einer Vorlesestunde und einer altersgerechten Aktivität.

Italiano :

Per i bambini e le loro famiglie. Les Jardiniers.ères de la lecture (I giardinieri della lettura) sono due momenti condivisi: maiuscole e minuscole!

? Maiuscolo (3-7 anni): 9.45-10.30

e i loro accompagnatori sono invitati a immergersi in una storia e a prolungare la loro scoperta con un laboratorio creativo.

? Les Minuscules (0-3 anni): dalle 11.00 alle 11.45

e i loro accompagnatori hanno un momento speciale, con una lettura e un’attività adatta alla loro età.

Espanol :

Para los niños y sus familias. Les Jardiniers.ères de la lecture (Los jardineros de la lectura) son dos momentos compartidos: ¡mayúsculas y minúsculas!

? Mayúsculas (de 3 a 7 años): de 9.45 a 10.30 h

y sus cuidadores son bienvenidos para sumergirse en un cuento y prolongar su descubrimiento con un taller creativo.

? Les Minuscules (0-3 años): de 11.00 a 11.45 horas

y sus cuidadores también tienen su momento especial, con una lectura y una actividad adaptadas a su edad.

L’événement Lecture et atelier en famille Riscle a été mis à jour le 2025-11-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65