Lecture et atelier Place de l’Hôtel de Ville Mauléon

Des histoires à faire peur à tous les étages de l’Abbaye, venez avec votre plus beau déguisement. Une séance qui se termine par un atelier créatif sur tablette numérique.
Avec la complicité des Musées de l’Agglomération du Bocage Bressuirais.
À partir de 5 ans, sur réservation. .
Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr
