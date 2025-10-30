Lecture et atelier Place de l’Hôtel de Ville Mauléon

Lecture et atelier Place de l’Hôtel de Ville Mauléon jeudi 30 octobre 2025.

Lecture et atelier

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Des histoires à faire peur à tous les étages de l’Abbaye, venez avec votre plus beau déguisement. Une séance qui se termine par un atelier créatif sur tablette numérique.

Avec la complicité des Musées de l’Agglomération du Bocage Bressuirais.

À partir de 5 ans, sur réservation. .

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

English : Lecture et atelier

German : Lecture et atelier

Italiano :

Espanol : Lecture et atelier

L’événement Lecture et atelier Mauléon a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Bocage Bressuirais