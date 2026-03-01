Lecture et atelier

Espace Alvarado Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-25 15:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Autour du thème: Poisson d’avril.Familles

Lecture et atelier: fabriquons ensemble des poussons en papier.

Dès 8 ans. .

Espace Alvarado Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr

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English :

April Fools’ Day.

L’événement Lecture et atelier Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-03-11 par Destination Brenne