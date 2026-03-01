Lecture et atelier Mézières-en-Brenne
Lecture et atelier Mézières-en-Brenne mercredi 25 mars 2026.
Lecture et atelier
Espace Alvarado Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-03-25 15:00:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Autour du thème: Poisson d’avril.Familles
Lecture et atelier: fabriquons ensemble des poussons en papier.
Dès 8 ans. .
Espace Alvarado Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr
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English :
April Fools’ Day.
L’événement Lecture et atelier Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-03-11 par Destination Brenne