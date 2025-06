Lecture et atelier origami Mézières-en-Brenne 2 juillet 2025 14:30

Indre

Lecture et atelier origami Espace Alvarado Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-02 14:30:00

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-07-02

Pour petits et grands, des moments d’échanges et de rigolades en perspective !Familles

Lecture et atelier proposé par la bibliothèque, à partir de 8 ans. .

Espace Alvarado

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr

English :

For young and old, moments of exchange and laughter in perspective!

German :

Für Groß und Klein, Momente des Austauschs und des Spaßes in Aussicht!

Italiano :

Per grandi e piccini, il divertimento e lo scambio di idee non mancheranno!

Espanol :

Tanto para los jóvenes como para los mayores, habrá mucha diversión e intercambio de ideas

L’événement Lecture et atelier origami Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2025-06-23 par Destination Brenne