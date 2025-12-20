Lecture et atelier pochoirs Sévérac d’Aveyron

Lecture et atelier pochoirs

Lecture et atelier pochoirs Sévérac d’Aveyron dimanche 25 janvier 2026.

Lecture et atelier pochoirs

La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-25
fin : 2026-01-25

Date(s) :
2026-01-25

Découvrez l’album jeunesse  Rien du tout  de Julien Billaudeau et participez à un atelier pochoirs !

Dimanche 25 janvier | 10h00 | Librairie MEME à Sévérac d’Aveyron
Dans le cadre des Nuits de la lecture, venez découvrir le travail d’auteur-illustrateur de Julien Billaudeau. La lecture de l’album se poursuivra avec un atelier pochoirs  Imagine ta propre ville-forêt  .

Gratuit | À partir de 4 ans | Réservation au 05 65 59 72 15   .

La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15  lesmotsalenverslibrairie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the children’s album Rien du tout by Julien Billaudeau and take part in a stencil workshop!

L’événement Lecture et atelier pochoirs Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2025-12-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)