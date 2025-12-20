Lecture et atelier pochoirs Sévérac d’Aveyron

Lecture et atelier pochoirs

La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron Aveyron

Début : Dimanche 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Découvrez l’album jeunesse Rien du tout de Julien Billaudeau et participez à un atelier pochoirs !

Dimanche 25 janvier | 10h00 | Librairie MEME à Sévérac d’Aveyron

Dans le cadre des Nuits de la lecture, venez découvrir le travail d’auteur-illustrateur de Julien Billaudeau. La lecture de l’album se poursuivra avec un atelier pochoirs Imagine ta propre ville-forêt .

Gratuit | À partir de 4 ans | Réservation au 05 65 59 72 15 .

La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com

English :

Discover the children’s album Rien du tout by Julien Billaudeau and take part in a stencil workshop!

