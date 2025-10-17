Lecture et balade architecturale au Musée Soulages Musée Soulages Rodez Rodez

Lecture et balade architecturale au Musée Soulages Vendredi 17 octobre, 10h00 Musée Soulages Rodez Aveyron

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T10:00:00+01:00 – 2025-10-17T16:30:00+01:00

Fin : 2025-10-17T10:00:00+01:00 – 2025-10-17T16:30:00+01:00

Avec un architecte, retracez l’évolution de l’espace du foirail et des jardins, lieux d’implantation du musée Soulages.

Découvrez la génèse du musée Soulages et son rapport à l’artiste Pierre Soulages.

Découvrez les projets des 3 autres équipes d’architectes admises à proposer un projet en 2007.

Musée Soulages Rodez Avenue Victor Hugo, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie 05 65 73 82 60 http://www.musee-soulages-rodez.fr Au cœur de Rodez, le musée Soulages, imaginé par les architectes catalans RCR, abrite la donation de Pierre et Colette Soulages.

Le concept : Une structure comme empreinte d’une histoire : le projet culturel et scientifique du musée Soulages a été pensé de manière à croiser l’histoire de Pierre Soulages avec les différentes manifestations de sa création…

L’approche architecturale du musée :

En 2008, RCR arquitectes associés au cabinet d’architectes Passelac & Roques ont pris part au concours du Grand Rodez pour la réalisation du futur musée Soulages. Leur projet a été retenu parmi ceux des quatre-vingt-dix-huit autres candidats.

Dans celui-ci, ils ont placé le musée sur le flanc nord du jardin du Foirail, entièrement réhabilité. Ils ont su saisir l’importance de ce site qui se pose comme un trait d’union entre le centre historique et les nouveaux quartiers de Rodez. Le bâtiment est pensé en un enchaînement de volumes parallélépipédiques, respectant l’environnement paysager qui l’entoure. Les intervalles ne sont d’ailleurs pas sans rappeler les traditionnelles fenêtres aveyronnaises qui offrent une vue sur l’horizon et sont ainsi propices à la contemplation.

Ouverte sur le jardin, la façade sud n’excède pas les 3 mètres, tandis qu’au nord, les boîtes sont en porte-à-faux au-dessus d’un chemin de promenade.

Le bardage qui fait aussi la force architecturale de ce musée est en acier Corten, aussi appelé acier autopatinable. En s’oxydant, ce matériau crée une patine protectrice et les nuances de cet acier évoquent bien évidemment le travail de Pierre Soulages. En 2017, le cabinet RCR a reçu le prix Pritzker, la plus haute distinction dans le domaine de l’architecture. Parking du foirail à proximité.

© CAUE12