Lecture et bricolage de Noël Bibliothèque Roncey

Lecture et bricolage de Noël Bibliothèque Roncey mercredi 17 décembre 2025.

Lecture et bricolage de Noël

Bibliothèque 7 Rue des Halles Roncey Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Lecture et bricolage de Noël à la bibliothèque de Roncey. .

Bibliothèque 7 Rue des Halles Roncey 50210 Manche Normandie +33 2 33 76 77 02

English : Lecture et bricolage de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lecture et bricolage de Noël Roncey a été mis à jour le 2025-09-16 par Coutances Tourisme