Lecture et bricolage de Noël Bibliothèque Roncey

Informations pratiques

Roncey

Lecture et bricolage de Noël

Bibliothèque 7 Rue des Halles Roncey Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 15:00:00

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-12-16

Lecture et bricolage de Noël à la bibliothèque de Roncey.

Avant de fêter Noël, venez écouter les histoires de la bibliothèque et participer à des petits ateliers de travaux manuels. Dès 3 ans. .

Bibliothèque 7 Rue des Halles Roncey 50210 Manche Normandie +33 2 33 76 77 02

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English : Lecture et bricolage de Noël

L’événement Lecture et bricolage de Noël Roncey a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme