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Lecture et bricolage de Noël Bibliothèque Roncey

mercredi 16 décembre 2026 · Bibliothèque · Roncey

Lecture et bricolage de Noël Bibliothèque Roncey

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
7 Rue des Halles
Ville
50210 Roncey
Département
Manche
Tarif

Roncey

Lecture et bricolage de Noël

Bibliothèque 7 Rue des Halles Roncey Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 15:00:00
fin : 2026-12-16

Date(s) :
2026-12-16

Lecture et bricolage de Noël à la bibliothèque de Roncey.
Avant de fêter Noël, venez écouter les histoires de la bibliothèque et participer à des petits ateliers de travaux manuels. Dès 3 ans.   .

Bibliothèque 7 Rue des Halles Roncey 50210 Manche Normandie +33 2 33 76 77 02 

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English : Lecture et bricolage de Noël

L’événement Lecture et bricolage de Noël Roncey a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme

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