Lecture et bricolage de Noël Bibliothèque Roncey
mercredi 16 décembre 2026 · Bibliothèque · Roncey
Informations pratiques
Roncey
Lecture et bricolage de Noël
Bibliothèque 7 Rue des Halles Roncey Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 15:00:00
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-12-16
Lecture et bricolage de Noël à la bibliothèque de Roncey.
Avant de fêter Noël, venez écouter les histoires de la bibliothèque et participer à des petits ateliers de travaux manuels. Dès 3 ans. .
Bibliothèque 7 Rue des Halles Roncey 50210 Manche Normandie +33 2 33 76 77 02
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English : Lecture et bricolage de Noël
L’événement Lecture et bricolage de Noël Roncey a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
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