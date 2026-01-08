Lecture et concert de Sograte Saint-Dizier

Lecture et concert de Sograte Saint-Dizier samedi 24 janvier 2026.

Lecture et concert de Sograte

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24

Date(s) :
2026-01-24

Tout public
Dans le cadre de La nuit de la lecture   .

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43  association.aupetitparis@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lecture et concert de Sograte Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne