Lecture et concert de Sograte Saint-Dizier
Lecture et concert de Sograte Saint-Dizier samedi 24 janvier 2026.
Lecture et concert de Sograte
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Tout public
Dans le cadre de La nuit de la lecture .
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Lecture et concert de Sograte Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne